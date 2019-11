Il futuro del sistema restauro in Toscana: se ne parla a Palazzo del Pegaso

‘Il futuro del sistema restauro nella Regione Toscana: Amministrazioni a confronto’. È questo il titolo della tavola rotonda in programma venerdì prossimo, 29 novembre, alle 15 in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso.

L’appuntamento rientra tra gli eventi in anteprima del Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze, promossi dal Consiglio regionale, in collaborazione con Palazzo Spinelli e altre realtà del territorio legate alla conservazione dei beni culturali.

Al centro della giornata di studi il profilo della figura del restauratore di beni culturali nella nostra regione, il percorso formativo e professionale, le criticità che può riscontrare nelle diverse amministrazioni comunali che indirizzano l’attività professionale.

Promossa dall’Istituto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli, con il contributo della Regione, alla tavola rotonda prenderanno parte numerosi rappresentanti delle amministrazioni locali e degli enti preposti ai vari ambiti della conservazione del patrimonio artistico culturale collettivo. A coordinare gli interventi sarà la restauratrice Emma Castè, organizzatrice di convegni sulle problematiche del restauro dei beni culturali.

L’importanza del recupero e della valorizzazione delle bellezze toscane è sempre stato al centro dell’attività del Consiglio regionale e del suo presidente, Eugenio Giani, che interverrà alla giornata di studi e che ricorda le iniziative già avviate dall’assemblea con la mozione per la valorizzazione della figura di restauratore e con il recupero della sala Affreschi di palazzo del Pegaso proprio ad opera dell’Istituto Spinelli. “Favorire nuove misure per il restauro, la valorizzazione, la promozione dei beni culturali rappresenta obiettivo comune del Paese ma ancora più della Toscana, culla di città storiche dagli alti contenuti artistici” commenta Giani.

Accanto al presidente parteciperanno, tra gli altri, anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni, i sindaci di Lucca e San Gimignano Alessandro Tambellini e Andrea Marrucci, l’assessore alla Cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi, il presidente di Palazzo Spinelli Group Emanuele Amodei, il presidente Cna Firenze-Fiesole Luca Tonini, il presidente della Camera di commercio di Massa-Carrara Dino Sodini, il soprintendente dell’Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro Marco Ciatti. Coordinerà la tavola rotonda Emma Castè.

Nella mattina di venerdì sempre in sala Gonfalone (a partire dalle 9.30), si svolgerà anche la presentazione finale dei workshop 2019 realizzati dagli allievi dei Master promossi da Palazzo Spinelli a Firenze. Parteciperanno gli studenti iscritti ai Master in Management degli Eventi Artistici e Culturali, Management dei Servizi Museali e Tecnologie Integrate per i Beni Culturali, che presenteranno gli esiti dei lavori svolti durante le settimane di laboratorio progettuale.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

