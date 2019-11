Gara mense scolastiche a Firenze, Filcams Cgil lancia l'allarme

Dagli atti pubblici disponibili e dalla stampa apprendiamo dell’esito della gara di appalto per la gestione delle mense scolastiche comunali. Ed esprimiamo preoccupazione: sono a rischio la qualità del servizio e delle condizioni di lavoro.

Due lotti su quattro se li è aggiudicati la ditta Dussmann, che in passato ha sollevato proteste tra i genitori per la qualità e la quantità del cibo offerto ai bambini. E c'è un problema anche sulla qualità del lavoro: circa un mese fa proprio in Dussmann abbiamo aperto uno Stato di agitazione, dovuto a immotivati e illegittimi trasferimenti, organici insufficienti che producono carichi di lavoro eccessivi a fronte dei quali si registrano impropri utilizzi di lavoratori interinali, ore supplementari o di straordinario non retribuite, mancato rispetto del contratto sulla gestione del vitto, incongruenze sulle buste paga.

Ma, sulla gara in questione, un’altra grande preoccupazione è sul quarto lotto che, a quanto si apprende, ancora non è stato assegnato: pur non essendo l’offerta anomala a norma di legge, è stato chiesto alla ditta arrivata prima di motivare il prezzo offerto in modo da garantire la qualità. Sta in piedi la possibilità che possa essere aggiudicato a tale ditta che avrebbe fatto un’offerta con un ribasso di quasi il 20%. Su questo si esprimeranno ovviamente gli organi competenti, ma noi siamo già in grado di dare un giudizio politico-sindacale affermando che un tale ribasso comprometterebbe inevitabilmente la qualità del servizio, oltre che le condizioni di lavoro degli addetti e delle addette che sicuramente peggiorerebbero. Disattendendo così gli obiettivi politici che hanno portato alla firma del Protocollo sugli appalti pubblici tra Comune e sindacati.

In attesa dei pronunciamenti degli organi competenti, il sindacato, i lavoratori e le lavoratrici si preparano ora ai cambi di appalto, e faranno tutto per difendere i livelli occupazionali, le condizioni contrattuali e la qualità del servizio, senza escludere iniziative di mobilitazione e lotta.

Filcams Cgil Firenze

