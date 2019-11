Giro di spaccio a Montevarchi, in casa marijuana ed eroina: due arresti

Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di cittadini preoccupati per gli strani giri di stranieri in alcune abitazioni del centro storico, i carabinieri di Montevarchi, in collaborazione con il personale della polizia municipale del comune valdarnese, hanno organizzato uno specifico servizio volto a verificare la regolarità delle presenze in alcuni edifici.

Nella tarda serata di ieri, durante il sopralluogo in un’abitazione del centro storico, i militari hanno accertato come in uno stabile fossero presenti diversi cittadini nigeriani, oltre a quelli che effettivamente vi risultavano essere residenti. Sospettando un probabile spaccio di sostanze stupefacenti, è stata quindi fatta intervenire un’unità cinofila del nucleo Carabinieri cinofili di Firenze.

In casa sono stati rivenuti circa due etti di marijuana, una ventina di grammi di eroina, oltre a 75 grammi di sostanza da taglio e circa 350 euro, ritenuti provento dell’attività criminosa. I militari, tenuto conto di quanto rinvenuto, hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio due cittadini nigeriani, 45 e 27 anni, già noti alle forze dell’ordine, nella cui disponibilità sono stati trovati i quantitativi di stupefacenti.

Altri due cittadini nigeriani presenti nell’abitazione sono stati deferiti all’autorità amministrativa per aver detenuto modiche quantità di marijuana per uso personale. Per i due arrestati è stato disposto il giudizio con rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Arezzo.

Tutte le notizie di Montevarchi