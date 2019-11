Dopo Haiti, l'Albania: Gionata Fatichenti della Misericordia di Empoli mandato in soccorso

Le Misericordie si sono prontamente mobilitate dopo il violento terremoto di magnitudo 6.5 che ha colpito l'Albania. Le prime partenze si sono avute ieri con 22 confratelli e consorelle da Puglia, Campania, Molise e Calabria pronti ad aiutare la locale Misericordia di Elbasan, nata da pochi mesi, e più in generale tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi.

Anche il direttore Area Emergenza Nazionale e confratello, il consigliere della Misericordia di Empoli Gionata Fatichenti, è in partenza per l'Albania dove darà il proprio contributo alle operazioni di soccorso alla popolazione locale. Per lui si tratta di un'altra importante esperienza all'estero dopo quella in occasione del terremoto di Haiti del 2010

Fonte: Misericordia di Empoli

