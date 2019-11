L'anno nuovo porterà un tetto ristrutturato alla biblioteca di Bagno a Ripoli

Nuovo tetto in arrivo per la Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli. Sono appena iniziati i lavori per riqualificare completamente la copertura della struttura di via di Belmonte a Ponte a Niccheri. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria, per il quale il Comune impiegherà oltre 70mila euro, che si è resto necessario a causa di alcune problematiche legate alle infiltrazioni dell’acqua piovana.

Via l’attuale copertura in rame che si sta sfogliando, sarà interamente rifatto lo strato di impermeabilizzazione del tetto con materiale innovativo e più resistente. Ma non sarà solo la copertura a rifarsi il look. Anche tutte le strutture in cemento armato presenti esternamente - i balconi, le scale, la terrazza e i pilotis - saranno riqualificate e rinforzate. Ad eseguire le lavorazioni, che avranno una durata di circa tre mesi, sarà la ditta Oplonde con sede a Campi Bisenzio.

“Continuano gli investimenti per rafforzare e potenziare la nostra Biblioteca, – dice l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti -. In questo caso, si tratta di interventi strutturali necessari e non più rimandabili. I lavori si sono aperti all’inizio della settimana e, compatibilmente con le condizioni meteo, avranno una durata di novanta giorni. Seguirà un secondo step per completare il restyling della Biblioteca, con il rifacimento delle scale e della terrazza”.

“Passo dopo passo – aggiunge il sindaco Francesco Casini - tutto l’edificio sarà riqualificato e modernizzato, l’obbiettivo è garantire spazi sempre più accoglienti e funzionali per gli utenti, ma anche ampliarli per ampliare offerta e servizi della Biblioteca, ormai un punto di riferimento consolidato per la vita culturale del territorio”.

Un progetto che all’amministrazione piacerebbe sviluppare riguarda la possibilità di realizzare sulla terrazza esterna un piccolo caffè letterario e un’aula studio: “Un’idea – aggiunge il sindaco – nata proprio grazie al confronto con gli studenti e gli utenti della Biblioteca. Potrebbe essere un bel regalo per i trent’anni anni della Biblioteca che festeggeremo la prossima primavera”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli