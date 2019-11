L'Orchestra della Toscana con Anna Fusek al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

L'Orchestra della Toscana con Anna Fusek si esibisce al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Il concerto è in programma venerdì 29 novembre alle ore 21,00.

Prosegue la stagione musicale del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che dopo il successo riportato con la rappresentazione di "Rigoletto", propone venerdì 29 novembre alle ore 21,00 l'esibizione della prestigiosa Orchestra della Toscana con la polistrumentista Anna Fusek.

Per l'occasione la talentuosa musicista suona il flauto diritto, sovrintendendo all'intera esecuzione, durante la quale alterna, intreccia e perfino sovrappone pagine barocche e novecentesche, italiane, statunitensi, cinesi, tedesche, altre davvero giocose (come la Suite per pianoforte giocattolo di John Cage).

Nata a Praga nel 1981 e cresciuta in Germania, Anna Fusek è un fenomeno lodato da stampa e pubblico. In grado di spaziare tra i confini musicali, ha conquistato le sale da concerto di tutto il mondo alternandosi tra ben tre strumenti. Negli anni si è assicurata il suo spazio nella realtà musicale odierna come solista al flauto, ma spesso, con grande gioia e sorpresa del pubblico appassionato, durante gli applausi si presta a deporre il flauto dolce così da poter prendere il violino e continuare la sua performance. A tal proposito, portando avanti la tradizione barocca del musicista versatile, è anche apparsa numerose volte sul palco al pianoforte. Il suo vasto repertorio le permette di sviluppare tutti i tipi di progetti artistici. L'eleganza dell'arte di Anna trasmette la gioia del suonare e la sua profonda musicalità. Inizia con lo studio del violino all'età di cinque anni, a sei il flauto dolce, a otto il pianoforte: successivamente si perfeziona a Rotterdam, Berlino e Basilea. Non solo: affianca la formazione musicale con il diploma in Filosofia e Musicologia alla Humboldt University Berlin e con lezioni di recitazione all'American Academy of Dramatic Arts di New York.

La stagione musicale del Teatro del Popolo di Castelfiorentino proseguirà con il Coro Gospel (18 dicembre); con il Concerto Allievi scuola di Musica di Castelfiorentino (22 dicembre); con il Concerto di Capodanno Filarmonica Verdi (1 gennaio); con Quadri di note (29 febbraio) e con la Traviata Filarmonica Verdi (10 maggio).

Venerdì 29 novembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

ANNA FUSEK direttore e flauto dolce

musiche di Telemann, Yun, Vivaldi, Händel, Riley, Brumel, Cage, Glass

produzione Fondazione ORT

Programma:

TELEMANN Ouverture-suite Hamburger Ebb' und Fluth TWV55:C3

YUN Der Eremit am Wasser da Chinesische Bilder per flauto dolce

VIVALDI Concerto n.1 per flauto dolce, archi e basso continuo op.10 RV 433 La Tempesta di Mare

HÄNDEL movimenti da Wassermusik

RILEY In C

BRUMEL Tandernac

CAGE Suite Toypiano

GLASS Mishima Quartet VI per orchestra d'archi

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino