'Mostriciattoli' di e con Vania Pucci al Minimal Teatro di Empoli

È arrivata alla fine della bella rassegna DireFareTeatrare al Minimal Teatro di Empoli. Domenica 1 dicembre andrà in scena l’ultima produzione di Giallo Mare Minimal Teatro Mostriciattoli di e con Vania Pucci, età consigliata dai 3 ai 10 anni.

Olmo si domanda come mai è diventato grande improvvisamente. E’ successo quando è arrivata Anna, la sorellina! Son tutti lì intorno a lei sorridenti e lei non riesce nemmeno a parlare o a camminare eppure son tutti felici quando lei fa ghe ghe gu gu … però Olmo è quasi sicuro che sotto le sembianze della sorellina si nasconda un mostro e lui troverà le prove!

Oppure tutto è cominciato quando è andato in prima elementare? Tante cose nuove da imparare, tante nuove regole da rispettare e la maestra o il maestro, forse anche loro sono mostri da smascherare.

I mostri popolano tutta la casa, la scuola, la stanza di Olmo ma i grandi non li vedono fino a che un incontro fortunato con un piccolo cane, Polpetta, porta Olmo a dimenticare le sue paure, anzi a combatterle e a diventare grande. Cosi anche la scuola e la sorellina piano piano perdono le sembianze di mostro, anzi di mostri in casa non ce ne sono più. Neanche un piccolo mostriciattolo.

In scena il mondo dei giochi di un bambino e il suo mondo affettivo popolato da paesaggi e mostri, paesi e animali guida è raccontato da un’attrice, una disegnatrice e un’artista multimediale.

Lo spettacolo avrà due repliche alle 15.30 e alle 17.30.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

