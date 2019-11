Natale Fucecchio, presepi in centro ed esibizione di 100 figuranti

Manca meno di un mese a Natale, Fucecchio non si fa trovare impreparata. Oggi, mercoledì 27 novembre, è stato presentato ufficialmente il calendario degli eventi dal 1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Si va dalla parata di Babbo Natale alla Cavalcata dei Re Magi passando per i mercatini, il trenino e molto altro. I negozi rimarranno aperti e sarà possibile visitare i presepi artistici dislocati per il centro. Inoltre concerti e eventi vari si terranno per tutte le vie della città, il tutto a ingresso gratuito.

Natalia sarà uno dei 'rami' del Natale fucecchiese e si terrà ogni domenica dalle 10.30. È un contenitore di eventi, che ha la parata come momenti clou. "Sono presenti carri, elfi, ballerini per un totale di circa cento figuranti, numeri che in Italia hanno in pochi" ha detto Alessio Innocenti della associazione Madonna delle Cinque Vie. Sarà possibile anche fare merenda con Babbo Natale, come nell'edizione 2018. La novità riguarda la presenza di personaggi Disney al pranzo con Babbo Natale.

Domenica 1 dicembre alle 18 sarà tempo dell'accensione dell'albero di Natale in piazza Montanelli, centro nevralgico dello shopping fucecchiese dove si troverà anche una grande giostra per bambini. A proposito di commercio Benedetta Pantani, presidente Ccn, ha detto: "Vogliamo fare qualcosa che aggiunga bellezza a Fucecchio, per questo siamo attenti agli allestimenti e alle ricerche merceologiche. È bello far parte di un contesto così ricco di attività".

Immancabile il Natale Insù, ovvero quello nella parte alta del paese. Fania Biondi e Valerio Guerrieri della associazione Amici del centro storico hanno spiegato: "Diamo spazio a associazioni importanti nel territorio. Si terranno mercatini e giochi, ma anche letture e esibizioni dei ragazzi. Facciamo di tutto per far vivere il centro storico, vorremmo anche più partecipazione dei fucecchiesi". Appuntamento il 14, 15, 21 e 22 dicembre dalle 15 alle 20 in piazza Vittorio Veneto e zone limitrofe. In quelle date la parte alta e quella bassa saranno collegate da un trenino speciale gratuito.

Ha aggiunto l'assessore Valentina Russoniello: "L'offerta è ricca. La sinergia tra associazioni e Comune è forte e lavoriamo assieme per crescere ancora". In conclusione il sindaco Alessio Spinelli: "Ogni anno facciamo un salto di qualità. Comune e associazioni collaborano per la città, significa che c'è interazione fattiva. Vedo armonia e voglia di migliorarsi".

Il Natale a Fucecchio è organizzato dalle associazioni Madonna delle Cinque Vie e Amici del centro storico, dalla Pro Loco, dal Ccn e dal Comune di Fucecchio. Il Comune dà piccoli contributi economici a associazioni di frazioni per allestire il loro piccolo centro natalizio, inoltre vengono consegnati un albero e le illuminazioni. Ci saranno celebrazioni anche nelle frazioni di Massarella, Ponte a Cappiano, Galleno e Querce.

Gianmarco Lotti

