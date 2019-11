Natale con l’ATT: mercatini e tanti appuntamenti in programma per le Cure Domiciliari Oncologiche gratuite

L’Associazione Tumori Toscana A.T.T. presenta un cartellone natalizio fitto di eventi e appuntamenti, destinati a sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite.

Fino al 20 dicembre i volontari saranno nelle principali piazze di Firenze, Prato e Pistoia per proporre, a fronte di una piccola offerta, i prodotti della Campagna di Natale. Tante idee regalo per tutti i gusti: dalle classiche stelle di Natale, ai panettoni e pandori artigianali. Info: www.associazionetumoritoscana.it

Domenica 8 dicembre alle 20.30 nella Chiesa di Ognissanti a Firenze (Borgo Ognissanti, 42) torna il Concerto di Natale per l’ATT organizzato dall’Associazione Borgognissanti con il supporto di Amaranto srl. Ad esibirsi sarà l’Orchestra del Centro Musicale Suzuki di Firenze formata da bambini dai 3 ai 14 anni. Ospite d’eccezione sarà il soprano Letizia Dei. Ingresso a offerta libera. Info Paola Neri 3356586211.

Sabato 14 dicembre ore 21.15 presso la Parrocchia di Santa Maria a Capezzana la Corale Quarta Eccedente proporrà un concerto all’insegna dello spirito natalizio. Ingresso ad offerta libera. Info ATT Prato 0574.570835.

Torna anche il tradizionale appuntamento con i Mercatini di Natale dell’ATT che si svolgeranno sabato e domenica 21 e 22 dicembre a Prato presso l’Officina Giovani (Piazza Macelli, orario 9-20) e a Firenze presso l’Hotel Albani Firenze (Via Fiume, 12, orario 9.30-19.30)

Tanti i nomi delle grandi griffe presenti in entrambi i Mercatini, fra cui fra cui Gucci, Prada, Emilio Pucci, Ferragamo, Montblanc, Coveri, Braccialini e molti altri ancora che hanno aderito donando i loro prodotti. Un’ottima occasione per trasformare lo shopping in un gesto di solidarietà. Info: www.associazionetumoritoscana.it

Fonte: Associazione Tumori Toscana A.T.T.

