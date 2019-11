Nuova palestra per il 'Checchi' di Fucecchio, approvata convenzione in Città Metropolitana

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità la "Convenzione tra la Città Metropolitana di Firenze e la Uisp per la realizzazione di una palestra presso la sede dell'istituto A. Checchi nel comune di Fucecchio", già ratificata con atto del Sindaco.

La Uisp, in partenariato con la Città metropolitana di Firenze, il Comune di Fucecchio e Fipav ha partecipato al bando Oso (Ogni sport oltre) indetto nel dicembre scorso dalla Fondazione Vodafone Italia, proponendo la realizzazione, all’interno dell’Area scolastica del Liceo Checchi di Fucecchio di un nuovo centro sportivo polivalente per la pratica di attività sportive dirette all’integrazione sportiva fra normodotati e disabili. Il Checchi, edificato nel 2002, è sprovvisto di palestra e "considerate le iscrizioni e il trend crescente degli ultimi anni - è stato spiegato in Consiglio metropolitano - si è valutata la necessità di realizzare una nuova palestra con tensostruttura in legno da ubicare nella resede antistante il plesso scolastico".

A Uisp grazie al bando sono stati aggiudicati 100.000,00 euro su una spesa complessiva per la realizzazione della palestra di 400.000,00 euro. Verrà costruita una palestra polivalente per la pratica di attività sportive di pallavolo, sitting volley, beach volley, oltre a garantire, naturalmente, le attività sportive scolastiche, e favorirà l’integrazione tra atleti disabili e normodotati.

La Uisp trasferirà a fondo perduto, alla Città Metropolitana di Firenze, il contributo di Vodafone come cofinanziamento del costo complessivo dell’opera.

La Convenzione approvata regola i rapporti tra la Uisp e la Città Metropolitana di Firenze e disciplina modalità e tempistiche di trasmissione delle risorse. Recepite anche alcune indicazioni del Sindaco di Fucecchio. La Città metropolitana di Firenze si impegna a finanziare l’opera per 300.000,00 euro e provvede a progettazione, appalto ed esecuzione dell’opera; la Uisp si impegna a trasferire alla Città metropolitana di Firenze l’importo di 100.000,00 euro "dando atto che ai sensi della proposta di accordo sottoscritta tra la Fondazione Vodafone Italia e la Uisp in data 8 luglio 2019 le modalità di erogazione del contributo sarà il seguente: 70% dell’importo pari a € 70.000,00 alla firma dell’accordo in parola; 30% dell’importo pari a € 30.000,00 al raggiungimento degli obiettivi del progetto".

Giacomo Cucini, consigliere che ha la delega della Metrocittà per l'edilizia scolastica nell'Empolese Valdelsa, ha espresso "soddisfazione per questo atto. Siamo in presenza di un invesimento importante e doveroso. Le palestre sono fondamentali per l'attività didattica. L'articolazione del progetto, il finanziamento ottenuto e le modalità previste dalla convenzione danno ancora più prestigio a questa operazione".

Per Paolo Gandola (Fi, Centrodestra per il cambiamento) "a ormai 17 anni dalla sua apertura si colma una mancanza grave: è infatti del tutto incomprensibile e, alla luce dei tempi inaccettabile, che nel 2019 un istituto superiore di tanta importanza non sia dotato di una palestra propria per le attività sportive dei ragazzi. Finalmente, grazie all’importante contributo fornito dalla fondazione Vodafone tramite Uisp la costruzione della palestra potrà prendere il via.

La notizia del finanziamento ottenuto ci ha lasciati positivamente sorpresi e siamo molto felici che sia stata premiata soprattutto la progettualità di creare una struttura polivalente che permetta lo svolgimento delle attività motorie e sportive che possano integrare normodotati e disabili. Adesso, però, attendiamo fatti concreti che permettano di cantierare i lavori entro l’estate del 2020. Non c’è più tempo da perdere – proseguono i Consiglieri – La Città Metropolitana acceleri immediatamente sulla progettazione definitiva ed esecutiva in modo da essere in grado di appaltare i lavori entro pochi mesi colmando una grave carenza strutturale che gravava sul polo e sulle tante centinaia di studenti che lo frequentano".

Il consigliere Nicola Armentano (Pd) ha sottolineato che "quando si va a investire e costruire in impiantistica sportiva in realtà investiamo sulle persone e sulla salute di tutti. Dunque siamo vicini a un traguardo molto importante".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

