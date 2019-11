Palestra di ginnastica artistica a Sorgane, investimento da 250mila euro

Riapre, dopo i lavori, la palestra di g L'inaugurazione, ieri pomeriggio, con una festa alla quale hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore allo sport Cosimo Guccione e il presidente del Centro Ginnastica Firenze Roberto Bellapadrona.

Lo scorso marzo i tecnici dell'amministrazione comunale avevano scoperto che le campate della copertura presentavano un evidente stato di degrado. Si è quindi proceduto alla rimozione di tutto il controsoffitto e delle parti pericolanti. Poi è stata montata una struttura portante metallica idonea a sostenere un materassino di lana di roccia e una controsoffittatura antisfondellamento eseguita con lastre in gesso fibrorinforzato.

I lavori al al soffitto si sono conclusi con la stuccatura dei pannelli e la verniciatura. “L'imput all'intervento è arrivato nella precedente legislatura grazie all'interessamento dell'allora assessore allo sport Vannucci – ha spiegato l'assessore Guccione – e grazie al riutilizzo del ribasso d'asta è stato anche possibile realizzare un nuovo impianto di illuminazione interna con corpi illuminanti a led ed a potenziare quello esistente, mettere in sicurezza il ballatoio con il rialzamento del parapetto e la posa di nuovo corrimano, a realizzare la "linea vita" in copertura completa di scala fissa di accesso e verniciare la guaina in copertura con pittura protettiva”.

“La palestra di Sorgane – ha concluso l'assessore – tornerà ad essere punto di riferimenti per i tanti atleti della ginnastica artistica fiorentina”.

“Il Quartiere 3 torna ad avere a disposizione la palestra di via Isonzo in tempi brevi. Nel giro di pochi mesi, infatti, sono stati realizzati tutti i lavori per la nuova copertura. Un lavoro importante, portato avanti dall'amministrazione comunale – ha dichiarato la presidente del Quartiere 3 Serena Perini – che rende nuovamente agibile un impianto, prezioso per il territorio, e molto usato per le attività della ginnastica artistica e ritmica. La zona di Sorgane ha la vocazione per le attività agonistiche e per il tempo libero ed è, da sempre, un punto di riferimento per le associazioni che gravitano sul nostro territorio ma anche per i semplici cittadini che, attraverso l'attività fisica, desiderano mantenersi in forma”.

L'investimento complessivo è 250mila euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze