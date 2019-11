Parlamento studenti: insediamento a palazzo del Pegaso

Per il Parlamento regionale degli studenti della Toscana (Prst) scocca la XVII legislatura e la seduta di insediamento, come tradizione, si terrà a palazzo del Pegaso. L’appuntamento è per domani, giovedì 28 novembre alle 10.30, in aula consiliare (via Cavour, 4 - Firenze), dove interverrà il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

Focus sulle new entry e quindi sulle nuove candidature, perché il Parlamento dei giovani toscani cambierà pelle: la seduta plenaria porterà a un completo rinnovo, con elezione di presidente, vicepresidenti e ufficio di presidenza.

Agli studenti parlamentari il compito di presentarsi e illustrare i loro programmi, da condividere con le scuole della Toscana. Un cammino da fare insieme, che domani continuerà il viaggio, come da legge regionale istitutiva del Prst (la 34 del 2011).

