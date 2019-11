Patrono di Empoli, apertura facoltativa per parrucchieri e estetisti

Sabato 30 novembre 2019, in occasione del santo patrono della Città di Empoli, Sant’Andrea, gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico per l’intera giornata, anche l’ufficio del Giudice di Pace di Via Raffaello Sanzio sarà chiuso.

Si ricorda inoltre che per sabato 30 novembre il Comune ha concesso a parrucchieri, estetisti, tatuatori e piercier la facoltà di rimanere aperti tramite ordinanza sindacale.

L'amministrazione comunale evidenzia che l’apertura al pubblico di queste attività costituisce una facoltà e non un obbligo.

Gli orari che le attività devono seguire nella giornata di apertura festiva sono quelli che normalmente vengono effettuati nello stesso giorno della settimana. L’orario effettuato deve essere reso noto, in maniera ben visibile, e comunicato alla propria clientela.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

