Nuovo Pignone, eletta la prima Rsu dei somministrati

Anche i lavoratori in somministrazione (interinali) si organizzano nel sindacato e hanno eletto alla Nuovo Pignone di Firenze, per la prima volta, una Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria). Alta l'affluenza: su 237 aventi diritto al voto hanno votato in 141, superando ampiamente il quorum. La lista Nidil Cgil è prima con il 61% dei voti e si aggiudica 6 eletti su 9 nella Rsu. Si tratta di operai e impiegati, lavoratori formati e qualificati: una parte consistente lavora al Nuovo Pignone da molti anni, sempre con il contratto di somministrazione con le agenzie Adecco, Manpower, Gi Group.

Secondo Nidil Cgil Firenze, “queste elezioni lanciano un segnale: i lavoratori in somministrazione vogliono partecipare e vogliono contare esattamente come tutti gli altri lavoratori. Il fatto che questo segnale parta da una azienda così importante per Firenze come Nuovo Pignone può e deve essere da esempio per tutti gli altri lavoratori del nostro territorio. Per questo ci sentiamo di ringraziare i lavoratori che hanno partecipato al voto e soprattutto i candidati. L'impegno di Nidil Cgil e dei delegati neo eletti è quello di aprire un confronto per dare seguito al piano di stabilizzazione presso Nuovo Pignone con tempi e criteri trasparenti e affermare la parità di trattamento rispetto ai lavoratori diretti, anche su temi come formazione, welfare, opportunità di sviluppo professionale. Un percorso che svolgeremo insieme alla Rsu dei diretti Nuovo Pignone che ringraziamo insieme alla Fiom Cgil per la solidarietà manifestata”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze