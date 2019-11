Pubblicità di Mps premiata col Key Award

Banca Monte dei Paschi di Siena si aggiudica con lo spot “Più forza alle persone. Più forza Per Noi” realizzato con AXA il Premio Key Award 2019 per la migliore campagna pubblicitaria nella categoria “finanza, assicurazioni, commercio e GDO”. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Milano nell’ambito della cerimonia di premiazione dei Key Award, il festival dedicato alla comunicazione commerciale veicolata su tv, cinema, web e mobile, giunto alla sua 51° edizione e ritenuta una tra le principali manifestazioni italiane dedicate ai film pubblicitari.

La campagna, lanciata il 20 ottobre sulle televisioni nazionali, new media e stampa, celebra il coraggio di tutte le coppie che affrontano i loro progetti di vita e lancia “Per Noi”, la nuova polizza assicurativa ideata dalla collaborazione tra MPS ed AXA pensata per due persone, qualunque sia il loro legame, che abbiano un progetto insieme, sia nell’ambito della vita personale che lavorativa.

La pubblicità, prodotta da MovieMagic con la regia di Fran Torres, è firmata da Wunderman Thompson con il team composto da Sergio Rodriguez, Chief Creative Officer, Massimiliano Traschitti e Antonio Codina, responsabili creativi, Marta Armando, Executive Producer, Giulia Profili, Client Service Directors, Marco Bandini, Strategic Planner, ed Eleonora Fanini, account executive. La musica è un pezzo originale composto dai Sizzer.

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA - Ci vuole molto coraggio per affrontare le scelte a lungo termine, che si tratti di mettere su famiglia, di fare un figlio, o di iniziare una nuova attività insieme. E proprio perché una vita in due è un percorso pieno di rischi e difficoltà, bisogna proteggersi. A questo scopo nasce “Per Noi”, la nuova polizza di AXA, che vuole essere la risposta perfetta per tutti coloro che decidono di affrontare una vita insieme, qualunque sia il loro legame, e vogliono proteggersi a vicenda, qualunque cosa accada. Attraverso immagini di vita quotidiana lo spot esplicita il significato più profondo della parola coraggio: non avventurieri solitari, non supereroi ma persone semplici che affrontano e compiono scelte complesse.

Il regista dello spot, ci fa vivere l’emozione del coraggio delle scelte quotidiane attraverso i momenti importanti nella vita delle coppie in cui felicità e paura si mescolano: è così per il ragazzo che chiede alla fidanzata di sposarsi, è così per la coppia che lascia tutto per aprire un B&B ed è così per due ragazzi che hanno appena scoperto di aspettare un bambino. Momenti di tenerezza, di timore e di gioia davanti ad un nuovo percorso di vita da intraprendere. La quotidianità è rappresentata da attori che incarnano persone semplici, come può essere ognuno di noi. Fra i protagonisti sono stati scelti anche alcuni dipendenti di Banca Mps, ripresi in un contesto di filiale simile alle nuove agenzie bancassurance previste nel progetto di restyling che Banca Mps e AXA stanno portando avanti.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Siena