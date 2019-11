Sant'Anna, la rettrice Sabina Nuti ha scelto i delegati: ecco chi sono

La rettrice Sabina Nuti ha scelto i delegati che, dal 2 gennaio 2020, la affiancheranno nel governo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per supportarla nel raggiungere gli obiettivi di mandato definiti dal Piano di orientamento strategico, risultato di un articolato lavoro di ascolto, riflessione, condivisione iniziato a giugno 2019 – circa un mese dopo la sua elezione – e terminato con l’approvazione in Senato Accademico a ottobre 2019.

I nomi dei delegati sono stati comunicati nella riunione del Senato Accademico del 13 novembre 2019. La squadra, composta da tre uomini e tre donne, spesso affiancata da team di supporto con rappresentanti in ciascuno dei sei Istituti, è la seguente.

· Prorettrice vicaria e delegata alla ricerca: Arianna Menciassi (nominata il 14 maggio 2019 e oggi confermata nella designazione), docente di Bioingegneria industriale all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna;

· Delegato all’alta formazione: Andrea de Guttry, docente di Diritto internazionale e direttore dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna;

· Delegato alla terza missione: Paolo Dario, docente di Bioingegneria industriale all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna. E’ previsto il supporto di un team composto da Cesare Stefanini, Alberto di Minin, Caterina Sganga, docenti rispettivamente di Bioingegneria industriale all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, di Economia e gestione delle imprese all’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, di Diritto privato comparato all’Istituto Dirpolis (Diritto, politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna.

· Delegato ai rapporti internazionali: Andrea Mina, docente di Politica economica all’Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna. E’ previsto il supporto di un referente per ciascuno dei sei Istituti;

· Delegata in materia di orientamento e mobilità sociale: Gaetana Morgante, docente di Diritto penale all’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna;

· Delegata agli allievi con differenti abilità e all’inclusione: Elena Vivaldi, ricercatrice in Diritto costituzionale all’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna.

Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola IUSS Pavia nella riunione del 26 novembre 2019 ha anche nominato il nuovo direttore generale della Scuola Superiore Sant’Anna che inizierà a svolgere il suo ruolo nei primi mesi del 2020. Si tratta di Alessia Macchia, laureata in economia con un ricco curriculum professionale, sia nel contesto privato sia in quello pubblico, già direttore amministrativo della Asl di Lucca e della Scuola IMT Alti Studi Lucca. Sostituirà Luca Bardi che, dopo otto anni in carica alla Scuola Superiore Sant’Anna, lascia per andare a ricoprire un prestigioso incarico al Politecnico di Milano.

“Con la designazione dei delegati, in parte confermati e in parte di nuova nomina e con la collaborazione della dott.ssa Alessia Macchia – commenta la rettrice Sabina Nuti - la Scuola Superiore Sant’Anna si impegnerà ancora di più nel perseguimento della propria missione, quella di essere una istituzione pubblica di riferimento e di qualità, dove il talento è valorizzato e messo in campo per prendersi cura del mondo e per contribuire, con responsabilità, alla sua crescita culturale e alla sua sostenibilità”.

“Il merito, basato su competenze di qualità e impegno, rappresenta – prosegue Sabina Nuti - il vero motore di sviluppo, il meccanismo principe della mobilità sociale, la risorsa da mettere in campo per cogliere le sfide di sostenibilità e di equità che il mondo affronta. Tematiche strategiche come il cambiamento climatico, la sostenibilità ambientale, l’equità e l’inclusione sociale, le nuove modalità di relazioni internazionali, la salute con le tecnologie essa connesse, i big data e l’impatto sui sistemi economici e sulle tecnologie, sono ambiti in cui la Scuola Superiore Sant’Anna vuole investire nei prossimi sei anni il suo talento, a tutti i livelli e in tutte le sue componenti, lasciando il segno e facendo la differenza per le future generazioni. Infine, desidero rivolgere un grazie particolare al dottor Luca Bardi che, con grande professionalità e competenza, ha supportato la Scuola Superiore Sant’Anna nel suo cammino di crescita”.

“Il passaggio della dott.ssa Alessia Macchia alla direzione generale della Scuola Superiore Sant’Anna, in continuità con la rilevante opera organizzativa svolta alla Scuola IMT Alti Studi, è elemento di sviluppo del rapporto di collaborazione e di condivisione tra le due Scuole”, dichiara Pietro Pietrini, direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa