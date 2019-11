Sfida tra band toscane nate in parrocchia: appuntamento a San Donnino

L'idea è semplice: riunire quei giovani che gravitano intorno al campanile e che trovano nella musica una passione comune. È nata così Campanile Rock, la manifestazione che in tre edizioni, tra il 2006 e il 2010, ha riunito decine di band e gruppi musicali giovanili nati in parrocchie, oratori, circoli, associazioni.

Adesso, dopo nove anni, Campanile Rock torna a suonare, per una serata speciale. Venerdì 29 novembre, nell’auditorium dello Spazio Reale a San Donnino (Campi Bisenzio). In questa special edition speciale le band partecipanti saranno sei. Ci sono i DB Voices, un gruppo nato nella sala prove dell’oratorio salesiano di Firenze. Ci sono i Riflessi, band di ragazzi di Grosseto che raccontano, con tonalità rock, la loro sete d’infinito. Ci sono le compagnie nate per produrre musical sulle vite dei santi o su temi sociali: Passi di Luce, di Castelfiorentino, e Tutti e nessuno, dell’oratorio salesiano di Colle Val d’Elsa. Ci sono i Blu Confine: un gruppo nato in diocesi di San Miniato per animare la liturgia, che si è ritrovato in Brasile a suonare per la Giornata mondiale della gioventù con Papa Francesco. C’è l’associazione Tutti per Uno, che unisce cultura e solidarietà, e che porterà a Spazio Reale il cantautore livornese Francesco Grandoni.

Ad ascoltare i gruppi, oltre al pubblico, anche una giuria di esperti presieduta da Beppe Dati, paroliere e autore di canzoni portate al successo da Marco Masini, Mia Martini, Laura Pausini, perfino da Francesco Guccini: tra i suoi ultimi lavori, anche il musical «Il mio Gesù». Accanto a lui Michael Mellner, professionista della chitarra elettrica e diacono della diocesi di Firenze che ha lanciato il progetto «Rock in eccelsia», e fra Federico Russo, compositore di canzoni e autore di un libro, recentemente pubblicato, in cui parla degli U2 «tra rock e Bibbia». A condurre la serata, Leonardo Canestrelli, speaker di Radio Toscana.

La serata di venerdì 29 novembre allo Spazio Reale (a ingresso libero) è organizzata da Toscana Oggi, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica: durante la serata ci sarà anche l’occasione per far conoscere opere realizzate con i fondi dell’8 per mille.

Fonte: Ufficio stampa

