Spacca il naso al padre con un pugno: denunciato dopo 2 anni di vessazioni

Denunciato un 22enne per maltrattamenti verso i genitori e lesioni al padre. I fatti di violenza nascono due anni fa a Londa, nella montagna fiorentina: madre e padre venivano insultati e minacciati quotidianamente, mentre in casa l'arredamento veniva distrutto a più riprese. Il 30 ottobre scorso dopo un allontanamento il giovane è tornato a casa e ha picchiato il padre con un pugno al volto, causando ferite guaribili in 20 giorni. Dopo questo fatto è partita la denuncia ai carabinieri. Il gip Silvia Romeo ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, dopo la richiesta della pm Benedetta Foti.

