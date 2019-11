Use Basket, accordo con lo studio dentistico Becarelli: sponsor e sconti per i tesserati

Prosegue il lavoro per offrire, tramite i propri sponsor, ai tesserati di Use, Use Rosa, Basket Biancorosso e Pool Use ed alle loro famiglie convenzioni personalizzate utilizzabili presentando la tessera che viene rilasciata al momento dell’iscrizione ai corsi. L’ultima in ordine di tempo è quella sottoscritta con lo STUDIO DENTISTICO DEL DOTTOR CLAUDIOBECARELLI che ha sede a Empoli in Via Benvenuto Cellini, 59.

Questo accordo prevede per coloro che presenteranno alla reception la tessera Use uno sconto del 20% sulle prestazioni odontoiatriche e posturali. LO STUDIO DENTISCO BECARELLI è inoltre specializzato nella ODONTOSTOMATOLOGIA SPORTIVA che si occupa della prevenzione e del trattamento dei traumi dento-facciali e delle articolazioni temporomandibolari, delle connessioni tra Performances atletica e apparato stomatognatico, soprattutto nelle componenti neurofisiologiche posturali e stressogene.

Lo scopo è prevenire e curare eventuali patologie traumatiche e disordini dell’ATM, realizzando adeguati supporti Occlusali. All’atleta verrà effettuato uno screening con un attento esame gnatologico effettuato dagli specialisti presenti nello STUDIO DENTISTICO BECARELLI

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

