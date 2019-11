Vivaio Use Empoli, i risultati della settimana

Il punto sul vivaio Use Empoli.

Under 20 Elite

Biancorosso Sesa-Invictus Livorno 72-45

Biancorosso Sesa

Berti L. 13, Landi 2, Maltomini 13, Calugi 4, Pinzani 5, Mancini 4, Bellucci 14, Vercesi 2, Califano 2, Berti E. 5, Bagnoli 1, Giannone 7. All. Mazzoni (ass. Carmignani)

Parziali: 18-6, 37-16, 58-31, 72-45

Under 18 Gold

Biancorosso Sesa-Montecatini 107-31

Biancorosso Sesa

Maltomini 6, De Francesco 10, Casini 7, Berti 8, Sani 10, Cerchiaro 6, Mica 8, Giannone 25, Pozzolini 4, Syll 10, Gangarossa 5. All. Marchini (ass. Mazzoni)

Under 18 Silver

Montesport-Biancorosso Sesa 103-45

Biancorosso Sesa

Morelli, Borsini, Scalzo J. 9, Scalzo N. 1, Scali 2, Lepori 2, Andreotti, Dianda 10, Panchetti 5, Fioravanti 9, Palatresi 7. All. Cappa

Under 16 Eccellenza

Virtus Siena-Biancorosso 66-56

Biancorosso Sesa

Desideri 14, Holgado, Nencioni, Crociani, Sani 6, Fontani 15, Bianchi, Iannone 2, Menichetti 4, Ciampi 4, Montagnani 2, Baccetti 9. All. Corbinelli (ass. Mazzoni/Freschi)

Under 15 Eccellenza

Legnaia-Biancorosso Sesa 46-57

Biancorosso Sesa

Marinai, Fogli 18, Giacomelli 7, Tognelli 3, Nencini 1, Gerboni, Pescini 3, Candioti, Gambassi, Montagnaro 9, Baccetti 10, Pistolesi 6. All. Mazzuca (ass. Mazzoni)

Under 14 Elite

Biancorosso Sesa-Abc Castelfiorentino 47-49

Biancorosso Sesa

Aramini 11, Bologni 2, Ferrario 6, Cerchiaro, Francioli 6, Spinelli 5, Bellucci 2, Parentini, Chiarugi 4, Cei 10, Beconcini, Bacchi. All. Magagnoli (ass. Calandra)

Parziali: 11-8, 12-12, 15-14, 9-15

Under 18 femminile

Avvenire Rifredi-Use Scotti Rosa 20-76

Use Scotti Rosa

Govadjio 6, Franchini 6, Ruffini 1, Aramini 2, Francalanci 10, Pelagotti 12, Abdyli 4, Malquori 10, Lepori 3, Calugi 9, Bastianoni 10, Alderighi 3. All. Cesaro (ass. Cioni)

Use Scotti Rosa-Baloncesto 84-13

Use Scotti Rosa

Govadjio 13, Franchini 10, Ruffini 8, Aramini 10, Francalanci 2, Pelagotti 9, Calugi 2, Bastianoni 9, Lepori 1, Alderighi 4, Malquori 12, Basile 4. All. Cesaro (ass. Cioni)

Under 16 femminile

Use Scotti Rosa-Pf Prato rossa 70-29

Use Scotti Rosa

Fiaschi 4, Persia, Capaccioli, Casini 12, Pezzatini 4, Pilastri 5, Ancillotti 23, Antonini 17, Melino 2, Ugolini 2, Campatelli, Mugnaini 1. All. Ferradini

Fonte: Use - Ufficio stampa

