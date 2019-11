'Now is the time': nuovi progetti di solidarietà dalla Fondazione Il Cuore si scioglie

Now is the time - Adesso è il momento è l’invito speciale da cui prende ispirazione la campagna di solidarietà della Fondazione Il Cuore si scioglie 2019/2020, che si rifà alle parole con cui Martin Luther King, a conclusione della grande marcia per i diritti civili a Washington nel 1963 incitava ad agire fin da subito per realizzare il sogno di un mondo più giusto. Un mondo dove abbattere i muri dell’indifferenza e mettersi in gioco in prima persona per contribuire al bene comune. Un messaggio che caratterizza i nuovi progetti che saranno presentati in anteprima domenica primo dicembre alle 16.30 al Cinema Odeon – ingresso su invito, scaricabile dal profilo FB della Fondazione Il Cuore si scioglie, al link https://www.facebook.com/FondazioneilCuoresiscioglie

Nel corso della presentazione sarà proiettato in esclusiva nazionale il film Nour, ispirato alla storia di Pietro Bartolo, medico di Lampedusa ed europarlamentare, che sarà presente all’evento. La pellicola racconta la storia di Nour, che a dieci anni ha affrontato da sola il viaggio verso l’Europa attraverso il Mediterraneo, fino ad arrivare a Lampedusa, dove, sopravvissuta a un naufragio, incontra il medico dell’isola Pietro Bartolo. Ulteriori dettagli su www.ilcuoresiscioglie.it

Oltre a Bartolo, domenica 1 primo dicembre sul palco dell’Odeon saliranno altri protagonisti delle campagne di solidarietà della Fondazione Il Cuore si scioglie che toccano diverse tematiche, dalla lotta alla povertà in Toscana all’assistenza medica ai bambini vittime della guerra in Siria, dal progetto per insegnare ai migranti il mestiere di sarti all’impegno contro il caporalato in Calabria, fino all’attività nel Rione Sanità a Napoli.

Per chi vuole contribuire, però, la prima “gara” di solidarietà inizia domenica primo dicembre in tutti i 104 Coop.Fi della Toscana. Alle casse sarà infatti possibile partecipare a “Natale insieme”, la raccolta fondi che ha l’obiettivo di garantire un pasto a chi ha più bisogno durante le feste, che proseguirà a gennaio con l’assistenza ai senza fissa dimora e con le raccolte alimentari, in collaborazione con Caritas e le associazioni di volontariato del territorio. Basta donare alle casse dei supermercati a partire da 1 euro o 100 punti della carta Socio e la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppierà quanto raccolto.

