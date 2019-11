Sovrani, aristocratici e popolo... a Pantaneto

Appuntamento domani venerdì 29 novembre, nella Sala soci di Unicoop Firenze Centro*Siena (Grondaie) alle ore 17,30 con il professor Alberto Cornice, che terrà un incontro sui Granduchi di Toscana che hanno lasciato qualche traccia in Via Pantaneto, a Siena.

La storia di Pantaneto, il ramo della via Francigena che attraversa nel tratto dalla Loggia di Pio II all’Arco di San Maurizio, inizia nel Medioevo. Qui si trovavano infatti i resti delle porte della cinta due-trecentesca e ancora oggi su Pantaneto si affacciano tre busti marmorei di granduchi dei Medici.

L’incontro di venerdì in Sala Soci sarà una occasione per scoprire particolari inediti della storia di Siena e per valorizzare angoli importanti del territorio, che talvolta gli stessi senesi non conoscono. Grazie al racconto di Alberto Cornice, sarà possibile calarsi nei secoli passati, rivivere le vicende che hanno segnato la città attraverso le opere artistiche ancora oggi visibili.

Info: https://informatorecoopfi.it/socialita/siena/

Tutte le notizie di Siena