Dalla Misericordia di Santa Croce all'Albania: partenza di un volontario sui luoghi del terremoto

Un volontario della Misericordia di Santa Croce sull'Arno partirà per prestare soccorso e aiuto in Albania, a seguito del violento terremoto dello scorso 26 novembre.

La Misericordia del Comune del Cuoio è stata infatti contattata per l'invio di uno dei suoi volontari, che andrà ad aggiungersi a quelli già presenti sul territorio e ad altri selezionati.

Lascia temporaneamente Santa Croce il volontario Marco Bertolini, che partirà in compagnia di altri cinque volontari delle misericordie della Regione Toscana. La partenza è fissata per domani sera dalla Puglia, a Brindisi, e il gruppo presterà servizio all'estero per circa una settimana.

