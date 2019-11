Job & Orienta, Grieco al salone su scuola e lavoro: "Costruiamo il futuro degli Its"

"Possiamo dichiarare conclusa una fase di sperimentazione durata dieci anni. Adesso occorre rimodellare tutta l'istruzione terziaria professionalizzante definendo i rapporti tra percorsi Its e lauree professionalizzanti, puntando sulle sinergie ed evitando conflittualità".

Lo ha detto al Job & Orienta di Verona, il salone su orientamento, scuola, formazione e lavoro, l'assessora regionale e coordinatrice della IX commissione della Conferenza delle Regioni Cristina Grieco, intervenendo ai convegni sull'istruzione tecnica superiore assieme a molti assessori regionali, tra cui la collega veneta, Elena Donazzan.

"Gli Its – ha proseguito Grieco - rappresentano un esempio importante di alleanze territoriali che grazie ai finanziamenti delle Regioni e del Miur permettono la realizzazione di percorsi formativi rispondenti alle esigenze reali delle imprese. Con risultati occupazionali tra l'80 e il 90% che devono far riflettere sulla necessità di dare agli Its maggior linfa vitale: abbiamo bisogno che siano più conosciuti e più appetibili per i nostri giovani che aspirano ad essere dei tecnici di eccellenza per il nostro sistema produttivo".

"È importante far crescere quindi un modello in cui tutti gli attori abbiano i ruoli giusti – ha concluso Cristina Grieco - in una alleanza stabile in cui le imprese sono determinanti. Le testimonianze dirette di molti studenti provenienti da tutte le regioni e la loro presenza negli stand espositivi con le eccellenze degli Its nazionali hanno dimostrato la validità di questo strumento su cui la Regione Toscana, attraverso Giovanisì, investe con determinazione e con finanziamenti mirati".

Anche il presidente di Indire Giovanni Biondi ha confermato la validità del modello degli Its che si caratterizza per la sua "autonomia" e per la sua flessibilità nell'intercettare i fabbisogni formativi delle imprese.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

