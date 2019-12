Il Bosco incantato di Natale apre i festeggiamenti a Pontedera

Il Polo Nord degli Elfi di Babbo Natale è arrivato a Pontedera quest'oggi, sabato 30 novembre. Un’attrazione unica, capace di trasportare grandi e piccoli nell’ambiente natalizio per eccellenza: il posto dove Babbo Natale riceve le letterine di tutti i bambini del mondo.

Il Bosco Incantato di Natale è stato allestito in piazza della Concordia 22, nei pressi del Bar Fantozzi. In un suggestivo percorso, i bambini potranno scrivere la propria letterina dei desideri in un’atmosfera da fiaba e seguirne poi il viaggio fino alla dimora di Babbo Natale, tra elfi, renne, gnomi e boschi fatati.

L’inaugurazione si è tenuta oggi, sabato 30 novembre; sarà possibile accedere al percorso ogni sabato e domenica con orario 11-13 e 15-19. Aperture straordinarie ed eventuali iniziative fuori programma verranno comunicate sulla pagina Facebook Il Bosco Incantato di Natale.

Il Presidente di Confcommercio Pontedera, Mickey Condelli, ha parlato di un momento per tutta la famiglia e di emozioni, un semplice momento da condividere per "creare un emozione al bimbo che gli rimanga per tutta la vita".

Presente al taglio del nastro anche il Sindaco di Pontedera, Matteo Franconi: "Un Natale che vuol fare di Pontedera la protagonista del nostro territorio". Ricordando gli altri appuntamenti presenti in città, come l'apertura della pista del ghiaccio, il primo cittadino ha espresso un ringraziamento all'iniziativa del locale: "È anche grazie alle attività imprenditoriali se siamo qua ad inaugurare questa casa di babbo natale, fatta dal Bar Fantozzi, a cui va il nostro ringraziamento".

Infine il Direttore di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli, ha continuato con i riconoscimenti dell'evento: "È un'iniziativa molto importante. Io penso che iniziative come queste debbano essere accentuate e avere imprenditori come il Bar Fantozzi, che riesce a coalizzare una serie di iniziative durante l'anno, ci fa ben sperare".

Per i bambini al di sotto di 1 anno di età l’ingresso è gratuito ed è previsto un pacchetto scuole con ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori.

“Il Bosco Incantato di Natale” resterà a Pontedera in Piazza della Concordia 22 fino al 29 dicembre 2019.

