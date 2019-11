Cambiamo Capraia e Limite, nasce il "comitato del popolo" di centrodestra

Dopo l'addio dall'esperienza con il candidato sindaco Claudio Ometto nella lista di stampo civico 'Impegnarsi per Capraia e Limite', nasce Cambiamo Capraia e Limite, a pochi mesi dalle elezioni che hanno confermato il comune a guida centrosinistra con il bis del sindaco Alessandro Giunti.

I soci fondatori sono Vanessa Belli, Tommaso Pepe, Monica Sgherri e Maurizio Margheri. Tre su quattro erano a fianco del consigliere comunale Ometto durante le scorse elezioni ma adesso si 'riappropriano' della loro posizione ufficiale, ossia vicino alla destra. Ma la coalizione è già occupata da tre partiti ufficiali, dai moderati di Forza Italia fino alla Lega e a Fratelli d'Italia: "Quando sarà il momento ci alleeremo al centrodestra ufficiale", spiegano.

Perché la scissione proprio dopo il voto? "Vogliamo avere tempo per farci conoscere, ascoltare i problemi della cittadinanza e diventare grandi".

Comitato Cambiamo Capraia e Limite, i 4 contano nuove adesioni e nuove proposte. Reduci da esperienza con Ometto (3 su 4). Tematiche sociali e culturali, puntando al rinnovamento. Vogliamo ascoltare e farci vedere, oltre a raccogliere lamentele. Parte della popolazione è indecisa, sfiduciata e rassegnata. Progetto che può dare frutti.

Perché dopo le elezioni? Vogliamo avere tempo per farci conoscere e ascoltare problemi. Ci vogliamo preparare per tempo. Sfruttiamo questo tempo e diventare grandi".

Proprio l'ascolto sembra il punto focale della proposta di Cambiamo Capraia e Limite: "Vogliamo essere un comitato del popolo, andremo anche ai consigli comunali per studiare l'ambiente e conoscere cosa succede in municipio". Al momento non ci sono eventi ufficiali né una sede ufficiale, ma è stato aperto un profilo Facebook.

Elia Billero

Tutte le notizie di Capraia e Limite