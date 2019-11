Consiglio comunale: si parla di alluvioni e sicurezza idraulica, sarà chiesta cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Convocato il prossimo Consiglio Comunale che si svolgerà martedì 3 dicembre 2019, a partire dalle 16.30, al primo piano, nella sala consiliare di via Giuseppe del Papa, 41.

Come sempre sarà possibile seguire la diretta della seduta consiliare dell’assemblea presieduta da Alessio Mantellassi in streaming video con link dalla home page del sito web istituzionale del Comune di Empoli.

Questo l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D’italia-Centrodestra per Empoli, relativa alle ripercussioni della tassa sulla plastica sul settore industriale empolese.

3. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a chiusura del sottopasso del Ponte alla Stella.

4. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D’italia-Centrodestra per Empoli, relativa a allagamento Avane, Santa Maria, Case Fanfani, Via Torricelli e centro storico di Empoli in data 17 novembre 2019.

5. Approvazione Documento Unico di Programmazione (Dup 2020-2022).

6. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D’italia-Centrodestra per Empoli, relativa alle azioni di prevenzione contro l'uso di droghe e l'abuso di alcool e medicinali.

7. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, ai sensi degli artt. 20 e 31, comma 9 del vigente statuto comunale, per elezione e istituzione del Consiglio dei Cittadini Stranieri.

8. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, relativa alla “Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 settembre 2019 sull’importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa”.

9. ODG presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, relativo al conferimento della cittadinanza onoraria a Abdullah Ocalan.

10. ODG presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, di solidarietà col popolo cileno e condanna della repressione attuata dal Governo cileno.

11. ODG presentato dai Gruppi Consiliari P.D. e Questa è Empoli, relativo a contrasto all’odio razziale, solidarietà alla Senatrice Liliana Segre e richiesta di avviare il percorso per conferirle la cittadinanza onoraria.

12. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D’italia-Centrodestra Per Empoli, relativa a adesione a progetto “Esercito e studenti uniti nel Tricolore”.

13. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D’italia-Centrodestra per Empoli, relativa a intitolazione spazio pubblico ad Oriana Fallaci.

14. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D’italia-Centrodestra per Empoli, relativa a completamento della messa in sicurezza del fiume Arno.

15. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa ad appello al governatore della Regione Toscana Rossi affinchè provveda, con le sinergie opportune, a dare rapidamento attuazione ai numerosi progetti volti al potenziamento della sicurezza idraulica del bacino del fiume Arno.

16. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D’italia-Centrodestra per Empoli, relativa ad avvio progetto ‘dieta mediterranea’ nella merenda a scuola.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli