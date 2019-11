Controlli antidroga a scuola, nonostante il tam tam in classe trovato stupefacente

Stretta della Polizia di Stato per il contrasto agli stupefacenti. Dopo l’ultima operazione antidroga nei confronti di uno studente universitario, sono scattati i controlli nelle scuole.

Il Questore Capuano ha, infatti, disposto l’intensificazione dei servizi antidroga in collaborazione con le Dirigenze Scolastiche, anche all’interno degli istituti superiori.

Nei giorni scorsi i poliziotti della Squadra Mobile hanno effettuato un servizio specifico in una scuola secondaria di secondo grado di Siena, insieme alle unità cinofile, soprattutto a scopo preventivo.

Irvin, il cane poliziotto “in servizio” presso la Questura di Bologna, insieme al suo conduttore, ha fiutato bene e non ha perso un colpo.

Durante i controlli dei poliziotti, svolti direttamente in classe con la supervisione dei docenti, il pastore tedesco ha, infatti, individuato un giovane che, subito dopo, è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana nascosta addosso.

Il ragazzo, che è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura di Siena come consumatore di stupefacenti, non ha saputo fornire alcuna giustificazione sul possesso della droga, dicendo di averla trovata “in terra” vicino alla scuola.

In un’aula è stata, inoltre, trovata della marijuana appena sbriciolata sul davanzale, mentre in un’altra classe i poliziotti hanno rinvenuto un piccolo quantitativo di hashish.

Dai telefoni dei ragazzi, visionati dagli agenti, è emerso che non appena era stato avvistato Irvin nei pressi della scuola, c’era stato un immediato tam tam mediatico, con diffusione di messaggi tra gruppi WhatsApp che avvisavano dei controlli.

“BAO BAO” è, infatti, il messaggino che è circolato immediatamente, segno evidente che tra i giovani, ormai organizzati sulla Rete, è molto diffuso il consumo di droghe.

La droga, peraltro, è stata trovata in tre differenti classi, frequentate da ragazzi con un età compresa tra 14 e 17 anni.

Sono tuttora in corso indagini per verificare un eventuale giro di spaccio più ampio, fermo restando che i controlli della Polizia di Stato proseguiranno nei prossimi giorni anche in altri istituti.

