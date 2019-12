Cucciolo di tartaruga sulla spiaggia: tratto in salvo e liberato a largo di Piombino

Questa mattina, alle ore 08.10 circa, un privato cittadino ha segnalato alla Sala Operativa dell’Ufficio circondariale marittimo di Piombino la presenza di una tartaruga marina di piccolissime dimensioni in difficoltà sulla spiaggia in localita’ “Pianetti” nel comune di Castagneto Carducci (LI).

Il personale della Guardia costiera di San Vincenzo, giunto sul posto, ha preso contatti con l’Arpat Area mare di Livorno e, dopo aver riferito che l’esemplare non presentava ferite ma era solamente disorientato, ha ricevuto istruzioni di aiutare la piccola tartaruga a riprendere il mare dato che essa, probabilmente a causa della risacca e delle piccole pinne di appena tre centimetri, non riusciva da sola ad entrare in acqua.

L’esemplare è stato quindi trasportato a Piombino dai militari, dove la motovedetta “CP 701”, alle ore 11.30 circa, raggiungendo il largo, ha rilasciato la tartaruga in mare secondo le indicazioni degli esperti biologi. Grazie alla cooperazione fra la Guardia Costiera, l’Arpat Area Mare e la pronta segnalazione dell’attento cittadino, si è riusciti a far riprendere la via del mare al piccolo esemplare.

Fonte: Guardia Costiera Piombino - Ufficio stampa

