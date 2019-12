Empoli Città del Natale, famiglie a bocca aperta per le maxi installazioni

Finalmente è stato avviato il mese di festeggiamenti natalizi per Empoli. Nel giorno di Sant'Andrea, patrono di Empoli, e per la Festa della Toscana, sono stati illuminati i punti WOW e le attrazioni che renderanno anche per il 2019 il Natale empolese unico in zona. A celebrare con Cristina Ferniani di Radio Lady e Freddy Lavezzo il sindaco Brenda Barnini e la sua giunta oltre a Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale. Gonews.it ha seguito in diretta Facebook l'evento, che potete rivedere qua sopra. Una nevicata eccezionale ha stupito ancora una volta i tanti presenti in piazza Farinata, dove sulla facciata di Palazzo Ghibellino è stato proiettato un video sui 900 anni di storia della città. E ancora l'albero di Natale musicale, che raccoglierà le offerte per il Centro Lilith a sostegno delle donne vittime di violenza, i palazzi illuminati con videoproiezioni animate, le parate dei personaggi di cartoni animati e videogiochi tanto amati dai più piccoli. Empoli non finisce di stupire e le settimane che verranno saranno tutte dedicate a scoprire ogni attrazione, che trovate di seguito riportate.

ATTRAZIONI NATALIZIE dal 30 Novembre al 6 Gennaio

TRENINO in CENTRO STORICO

Attivo tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 23

MATTONCINI VILLAGE (Piazza Farinata degli Uberti, angolo Via del Giglio)

Sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.30

CASA di BABBO NATALE (Chiostro degli Agostiniani - Via dei Neri)

Sabato 30 ospiti Bing e Flop (Rai YoYo) dalle 15 alle 19

Domenica 1 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Altri orari qui: https://www.empolicittadelnatale.it/lacasadibabbonatale/

VILLAGGIO delle FIABE (Piazza Matteotti)

Sabato e domenica dalle 15 alle 19

PISTA PATTINAGGIO (Piazza Matteotti)

Tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 23

LUNA PARK (Piazza Matteotti)

Tutti i giorni

POMPIEROPOLI (Piazza Farinata degli Uberti)

Sabato e domenica dalle 15 alle 19

PICCOLO SOCCORRITORE (Piazza della Vittoria)

Sabato e domenica dalle 15 alle 19

PROIEZIONI ARCHITETTURALI (Centro Storico)

Tutti i giorni dalle 16.30 alle 2.00

VILLAGGIO FRANCESE (Piazza della Vittoria)

da venerdì 29 novembre fino al 24 dicembre

Da venerdì a domenica dalle 9.30 alle 19.30

PARATE delle MASCOTTE (Centro storico)

Sabato e domenica una alle 17 e una alle 18.30

GRANDE NEVICATA (Piazza Farinata degli Uberti)

Sabato e domenica 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30

Tutte le notizie di Empoli