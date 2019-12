Fc Ponsacco, il Presidente Donati lascia la società: il saluto del sindaco Brogi

Anni di passione e di grandi emozioni, la promozione in serie D, la finale di coppa Italia, la vittoria di Sanremo. E poi il record di vittorie consecutive, i due play off vinti e il miracolo dell'iscrizione al campionato in corso. Il presidente Donati ha raccolto una squadra in seconda categoria e la lascia in serie D in una posizione di classifica dignitosa.

Ponsacco sarà sempre riconoscente a lui e al tutto il suo staff, insieme abbiamo sofferto ma soprattutto ci siamo divertiti come matti. Per motivi interni alla società Massimo ci lascia, ma per noi resterà sempre il Presidente. La professionalità, la signorilità e lo spessore umano rimangono immutati e proprio per questo le porte di Ponsacco per te rimarranno sempre aperte. Sperando che non sia un addio ma solo un arrivederci, un abbraccio e grazie di tutto Presidente.

Francesca Brogi, Sindaco di Ponsacco

