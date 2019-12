Forza Italia Campi Bisenzio, presentata la nuova squadra

A 7 giorni esatti dal congresso comunale, questa mattina Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale di Forza Italia a Campi Bisenzio, ha presentato in conferenza stampa il nuovo coordinamento azzurro, alla presenza di Paolo Gandola, capogruppo azzurro e Paolo Giovannini, coordinatore provinciale.

Siamo pronti a ripartire insieme, ha precisato Caruso, più numerosi e forti di prima, con rinnovata energia ed entusiasmo. Rispetto al passato ho ritenuto opportuno procedere, senza ritardo, all’indicazione della persona che ricoprirà la carica di Vice coordinatore comunale, individuando ancora la carica di tesoriere, il nuovo Coordinatore comunale dei Giovani di Forza Italia ed affidando gli incarichi di Azzurro Donna e responsabile Seniores. Ho ritenuto altresì indispensabile procedere, come modalità inedita, ad affidare responsabili territoriali di frazioni e zone di residenza così da meglio raccordarsi sul territorio. Noi crediamo fortemente che Forza Italia possa crescere, dobbiamo crederci e dobbiamo volerlo fare, dobbiamo lavorare duramente alla nostra neonata organizzazione locale, dobbiamo continuare a selezionare chi ha più voglia di impegnarsi, chi ha più passione civile, più tensione morale. Dobbiamo formare i nostri militanti anche promuovendo corsi interni di formazione. Dobbiamo avvicinare il numero maggiore possibile di concittadini e spiegare loro i nostri programmi, fornire le nostre soluzioni, raccontare i nostri valori e i nostri principi. Pienamente soddisfatto si è espresso Paolo Giovannini, coordinatore provinciale azzurro: dopo i congressi la squadra campigiana è la prima ad essere presentata, dimostrando come sempre capacità e competenza. Un bel gruppo di persone motivate che rappresentano la politica migliore quella fatta per la gente ed il territorio.

A livello nazionale Forza Italia va radicalmente cambiata - ha aggiunto Gandola. Noi di Campi Bisenzio siamo come sempre modello di buona politica e ci auguriamo che quanto prima anche a livello nazionale si possa celebrare l’oramai imprescindibile congresso nazionale.

Un ringraziamento sentito è pervenuto anche da Chiara Martinuzzi, ex consigliera comunale e nuova vice coordinatrice: dopo la maternità mi rimetto in gioco con passione e nuovi stimoli, ancor più motivata ad offrire il mio contributo soprattutto per garantire un futuro migliore a mio figlio, continuando quell'importante lavoro che finora abbiamo svolto e che continueremo a svolgere convintamente dimostrandoci alternativi alla sinistra.

Di seguito i nuovi componenti del coordinamento comunale di Forza Italia:

Coordinatore comunale: Angelo-Victor Caruso

Vice coordinatore comunale: Chiara Martinuzzi

Forza Italia Giovani: Gabriel Balestri

Tesoriere: Jessica Crisci

Azzurro Donna: Pierfrancesca Gallorini

Senior: Alberto Attanasio

Responsabile scuola e formazione: Michela Barsottini

Responsabile tecnico: Carlo Caputo

Responsabile Capalle: Gina Pierini

Responsabile San Donnino: Angela Tesi

Responsabile Sant'Angelo a Lecore: Maddalena Biancu

Responsabile La Villa: Alberto Attanasio

Fonte: Forza Italia Campi Bisenzio - Ufficio stampa

