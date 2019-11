Non è stato il peggior Empoli stagionale, è stato il peggior Empoli degli ultimi tre anni. Il Frosinone ha passeggiato sugli uomini di Muzzi, che non sono stati bravi neppure a fare un tiro in porta. I ciociari hanno stravinto grazie a Beghetto, Dionisi, Novakovich e Zampano.

Clicca qui per le info sul match.

Tutte le notizie di Calcio