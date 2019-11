Giani candidato presidente PD, Italia Viva Lucca: "Da noi massimo appoggio"

“Italia Viva di Lucca e i suoi Territori” prende atto con grande piacere che il Partito Democratico proporrà ai suoi alleati di scegliere Eugenio Giani come candidato Presidente per la Regione Toscana. Una decisione coraggiosa presa all’unanimità dalla direzione regionale toscana del Partito Democratico.

Eugenio Giani ha un lunga e positiva esperienza di amministratore pubblico. Ha indubbie doti di grandi umanità, di profonda cultura, di grande conoscenza delle problematiche della Toscana e delle sue genti.

Giani, che ha presieduto in questi ultimi anni, con rispetto di tutti, il Consiglio Regionale Toscano, ha lunga partecipazione politica fin da giovane anche in Provincia di Lucca e poi a Firenze, prima nel PSI di Sandro Pertini per approdare, dopo la diaspora socialista, al PD, dove tutt’ora milita

“Italia Viva di Lucca e i suoi Territori” esprime fin da ora il suo massimo appoggio a questa positiva candidatura e dopo la sua conferma negli incontri con le altre forze politiche progressiste, non farà mancare all’amico Eugenio il suo sostegno convinto e fattivo, per il successo di una politica ed di un uomo che certamente porterà novità, entusiasmo e vivacità alla futura gestione delle Regione Toscana, che dovrà essere di largo cambiamento negli uomini e nelle scelte.

Alberto Baccini, Coordinatore del Comitato “Italia Viva di Lucca e i suoi Territori”

