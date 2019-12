Lega Pistoia, Pira: "Obiettivo Toscana 2020"

Ieri sera si è svolta, presso il Grand Hotel Croce di Malta di Montecatini Terme, la riunione provinciale Lega Pistoia. Tanti sono stati i temi trattati, tra questi la comunicazione dei risultati positivi riscontrati durante l’anno a livello provinciale.

Sonia Pira, coordinatore provinciale Lega: “Oltre agli importanti risultati elettorali che hanno visto protagonista la Lega lo scorso 26 maggio, abbiamo un trend molto positivo anche in termini di crescita: il numero dei tesserati 2019 è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente” e ancora “tutti i militanti del 2018 hanno confermato la militanza anche per il 2019”.

Un risultato straordinario che dimostra come il partito sia in continua crescita, con una struttura solida fatta di persone attente al proprio territorio e alla propria gente. “Oltre alle sezioni già costituite - prosegue il Commissario - ieri sera abbiamo istituito 3 gruppi - quello di Montale (responsabile Franco Vannucci), quello di Buggiano (responsabile Katia Gherardi) e quello di Serravalle Pistoiese (responsabile Cristiano Giovannelli) - e altri 6 (Montagna pistoiese, Pescia, Monsummano Terme, Chiesina e Ponte Buggianese, Uzzano e Agliana) in cantiere, verranno formati entro i prossimi due mesi, quadruplicando così, in un solo anno, anche il numero delle sezioni presenti sul territorio pistoiese. Grandi risultati, grandi progetti e un obiettivo importante che coinvolge tutta le nostre province: Toscana 2020!”

Fonte: Lega Pistoia - Ufficio stampa

