Ombra di San Gimignano, 'Uniti per Volterra': "Fare squadra in ambito culturale e turistico"

La notizia del ritrovamento dell'Ombra di San Gimignano, Hinthial, nella campagna della città delle torri, è una bellissima notizia per tutto il nostro territorio, perchè lega ancora di più il Volterrano alla Valdelsa. La storia ci insegna sempre qualcosa e questo ritrovamento ci racconta qualcosa di noi, del nostro passato. Un passato da quale sappiamo che nel III secolo a.C nel nostro territorio esisteva una grande civiltà, con la presenza di officine votive di scuola volterrana che erano all'avanguardia a livello mondiale.

Adesso l'auspicio è quello di non chiudersi ma di fare squadra: serve rinnovare la sinergia tra i Comuni dell'Alta Valdelsa e quelli dell'Alta Valdicecina in ambito culturale e turistico.

Non è un caso se questo territorio è stato incluso nel medesimo Ambito Turistico: Terre di Valdelsa e dell'Etruria Volterrana. Questo Ambito adesso deve davvero iniziare a ingranare la marcia e partire con proposte e progetti comuni.

Dal sottosuolo viene chiara la conferma che questo è in realtà un unico territorio, Terra dell'Antica Velathri, piena di fascino e di mistero.

Volterra e San Gimignano insieme possono valere quanto un capoluogo di provincia: lavoriamo affinchè le due Ombre possano presto "incontrarsi" dal vivo, magari in una mostra al Museo Guarnacci. Dalla quale ripartire per riscoprire un territorio oggi diviso in due provincie, ma unito dalla storia, nel segno degli Etruschi.

Fonte: Uniti per Volterra - Ufficio stampa

