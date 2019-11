Una rotatoria intitolata a Odino Pieroni

Si è svolta stamani la cerimonia di intitolazione a Odino Pieroni della rotatoria tra via Carlo Matteucci e via Pietro Nenni (di fronte a Mediaworld), nel quartiere di Pisanova. L’intitolazione è stata decisa dalla Giunta comunale, anche su impulso dell’amministrazione precedente, come occasione per rendere omaggio, all’interno del contesto urbano della città, a una persona che è stata un grande esempio di impegno civile e professionale dedicato a Pisa.

Odino Pieroni nato a Brucciano (Lucca) il 16/05/1926 e morto a Pisa il 14/07/2016, è stato scelto per aver dato dimostrazione della grande passione per la sua città attraverso un impegno civico portato avanti durante tutto il corso della sua vita. È ricordato per essere stato difensore dei diritti civili e delle libertà dell’uomo; anche a distanza di tanti anni dalla guerra, ha sempre continuato a essere strenue sostenitore dei principi democratici, espressione e fondamento della nostra Costituzione, ricevendo anche il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Alla cerimonia di intitolazione sono intervenuti l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Pierpaolo Magnani, il consigliere comunale Andrea Serfogli, la presidente dell’ATVL di Lucca e Pisa Simonetta Simonetti, il presidente del Gruppo culturale Ippolito Rosellini Giovanni Ranieri Fascetti, il presidente provinciale Anpi di Pisa Bruno Possenti e i familiari a amici di Odino Pieroni, tra cui la figlia Patrizia Pieroni.

“Ringrazio i familiari di Odino Pieroni, il consigliere comunale Andrea Serfogli e le associazioni presenti per aver costruito tutti insieme questa occasione di ricordo e di giusto tributo a un grande uomo, che si è sempre distinto per il suo impegno a favore della città - ha dichiarato l’assessore Pierpaolo Magnani -. Oltre alla sua attività politica come consigliere comunale, ha dedicato la sua professionalità lavorando con grande passione nel Genio Civile, contribuendo alla costruzione dello Scolmatore e mettendo a disposizione la sua profonda conoscenza del fiume Arno in situazioni di emergenza che hanno messo a rischio la città, come nell’alluvione del ‘66.”

“Sono davvero soddisfatto ed emozionato di essere arrivato a questo traguardo - ha dichiarato Andrea Serfogli nel portare i saluti da parte del presidente del consiglio comunale Alessandro Gennai - perché ho avuto l’onore di conoscere e lavorare insieme a Odino Pieroni e posso testimoniare direttamente il suo impegno non solo civile e politico come combattente per la libertà da partigiano, ma soprattutto sul fronte della sicurezza idraulica e dello sviluppo della viabilità della città. Un uomo sempre in prima linea nelle emergenze, esempio da conoscere e da seguire soprattutto per le nuove generazioni”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

