Scoperta Etrusca a San Gimignano, 'Per Volterra': "Sempre più unite nella storia"

Occorre che questa occasione sia opportunamente usata per promuovere i nostri territori ed il legame profondo che li unisce. Proprio in vista della candidatura a capitale italiana della cultura e come volano promozionale e di lancio mediatico sarebbe interessante organizzare una mostra nella quale i due bronzetti potrebbero essere esposti insieme. Un evento unico che rappresenterebbe un gancio ed un contatto reale con la vicina San Gimignano, anche come occasione di presentazione per la capitale della cultura, nell'ottica di offrire un prodotto turistico che potrebbe essere di grande attrattività per i turisti.