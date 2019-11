Zona 30 a Carraia-Cascine, al via la realizzazione degli incroci rialzati

A partire da Lunedì 2 dicembre saranno attuate nelle strade di Cascine, nell’ambito dei lavori di realizzazione del progetto “Moderazione del traffico con istituzione di una zona 30 e realizzazione di un percorso ciclabile in zona Carraia-Cascine”, sensibili e sostanziali modifiche alla viabilità al fine di consentire l’esecuzione di bitumature e la formazione di due incroci rialzati.

Il progetto nel suo complesso consiste da un lato nella realizzazione di circa 800 mt di percorso ciclabile lungo via Meucci e via dei Cappuccini a sud della ferrovia che si connette alla rete ciclabile urbana esistente in corrispondenza della stazione ferroviaria di Empoli, e dall'altro nell’allargamento dei marciapiedi creando i cosiddetti “golfi” alle principali intersezioni stradali della zona di intervento con la realizzazione in alcuni casi di “grandi dossi” che interessano l’intera area di intersezione stradale. Il progetto quindi ha lo scopo di distribuire gli spazi a favore della mobilità dolce migliorando e rendendo più sicuri gli spostamenti per i pedoni ed i ciclisti.

Nel caso specifico per l’intervento che ha inizio Lunedì si rende necessaria la chiusura a tratti di via Meucci e di via Bartoloni e via Bucherelli, oltre ad altre modiche di sensi di marcia e sosta nelle strade immediatamente adiacenti a queste, per alcuni giorni in modo da provvedere al rialzamento delle lapidi dei pozzetti presenti nelle aree di intervento e successiva bitumatura per la realizzazione del dosso.

Si tratta di un dosso diverso da quelli fino ad oggi realizzati ad Empoli in quanto non riguarda solo l’area di attraversamento stradale ma tutta l’area di intersezione per dare massima attenzione e sicurezza agli utenti deboli della strada attuando una soluzione tecnica che porta l’automobile ad entrare nell’area del pedone e ciclista e nn viceversa come avviene negli attraversamenti pedonali classici.

L’amministrazione comunale è consapevole dei disagi che arrecherà ai residenti e addetti della zona, ma per la realizzazione del “grande dosso” che comprende tutta l’area di intersezione non è assolutamente possibile tenere aperta al transito l’area di intervento. La ditta già ieri sera, venerdì 29 novembre, ha provveduto a posizionare i cartelli di preavviso e sarà cura della stessa procedere con massima rapidità alla esecuzione di questa parte di intervento.

LAVORI IN DUE FASI - In particolare i lavori sono suddivisi in due fasi, come specificato nell’ordinanza N. 1329/2019 emessa dal Comando della Polizia Municipale e di seguito descritte:

- una prima fase dal 2 al 4 dicembre compreso nella quale si realizza l’incrocio rialzato alla intersezione di via Meucci con via Bartoloni che comporta le seguenti modifiche alla viabilità:

Via Bartoloni

tratto compreso fra Via XXVI Dicembre a Via Meucci

Divieto di transito e Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo il lati, di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati per lo svolgimento dell’attività in premessa citata.

tratto compreso fra Via Meucci e Via Pacinotti

Divieto di transito e Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo il lati, di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati per lo svolgimento dell’attività in premessa citata.

Provenienza da IV Novembre intersezione con Via XXVI Dicembre

Obbligo di svolta a sx per tutti i veicoli

Provenienza lato via Vico intersezione con Via Pacinotti

Obbligo di svolta a sx per tutti i veicoli

intersezione con Via G.B. Vico

Divieto di transito a veicoli con m.c. superiore a 35 ql, con obbligo di proseguire su Via Vico

Via Meucci

tratto dal civico 99 al civico 86

Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo il lati, di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati per

lo svolgimento dell’attività in premessa citata.

Via XXVI Dicembre

tutta

Istituzione senso unico di marcia con direzione Via Bartoloni- Via Bucherelli

Via Bartoloni

intersezione con Via G.B. Vico

Divieto di transito a tutti i veicoli con m.c. superiore a 35 ql, con obbligo di proseguire su Via Vico;

- una seconda fase dal 5 al 7 dicembre compreso nella quale si realizza l’incrocio rialzato alla intersezione di via Meucci e via Bucherelli che comporta le seguenti modifiche alla viabilità:

Via Bucherelli

tratto da Via XXVI Dicembre e Via Meucci

Divieto di transito e Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo il lati, di tutti i veicoli

eccetto quelli utilizzati per lo svolgimento dell’attività in premessa citata.

tratto da Via Meucci a Via del Puntone

Divieto di transito e Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo il lati, di tutti i veicoli

eccetto quelli utilizzati per lo svolgimento dell’attività in premessa citata.

Via Meucci

tratto da Via de Sanctis a Via R. Martini

Divieto di transito e Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo il lati, di tutti i veicoli

eccetto quelli utilizzati per lo svolgimento dell’attività in premessa citata.

Via XXVI Dicembre

tutta

Istituzione senso unico di marcia con direzione Via Bucherelli- Via Bartoloni

Via de Sanctis

tratto da Via Meucci a Via del Puntone

Istituzione senso unico di marcia con direzione Via Meucci – Via del Puntone

Via del Puntone

tratto da Via de Sanctis a Via Bucherelli

Inversione del senso unico di marcia con direzione Via De Sanctis- via Bucherelli

Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo il lati, di tutti i veicoli

Via Bartoloni

intersezione con Via G.B. Vico

Divieto di transito a tutti i veicoli con m.c. superiore a 35 ql, con obbligo di proseguire su Via Vico.

