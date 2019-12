La Rotary Sband festeggia 10 anni al Teatro Verdi di Santa Croce

Ieri, sabato 30 novembre, la Rotary Sband ha festeggiato i suoi primi 10 anni al Teatro Verdi di Santa Croce. E’ stata una serata eccezionale. Tanti gli Spettatori presenti. Il ricavato della serata sarà devoluto dal Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A. al Monastero di Santa Cristiana ed al Progetto End Polio Now del Rotary International.

Erano presenti l’Assistente del Governatore del Distretto 2071 Michele Altini , in rappresentanza del Comune di Santa Croce, il vice Sindaco Marco Baldacci e l’ Assessore Nada Braccini, in rap- presentanza del Comune di Fucecchio, gli Assessori Daniele Cei, Antonella Gorgerino ed il Consigliere Fabrizia Morelli. La serata è stata visibile in esclusiva anche in Live Streaming sulla pagina Santa Croce Live.

Fonte: Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A.

