Promozione femminile, il Basket Castelfiorentino torna a sorridere a San Vincenzo: finisce 38-42

Dopo la sconfitta contro la capolista il Basket Castelfiorentino torna a sorridere e lo fa a San Vincenzo: 38-42 il finale di un match combattuto e deciso in volata.

Con la new entry, o meglio il gradito ritorno, di Martina Ferri, le ragazze di Lorenzo Volterrani conquistano dunque due punti importanti per staccare una diretta concorrente e confermano le buone indicazioni emerse sette giorni fa contro Porcari.

Avvio in salita per le gialloblu che nella prima frazione faticano a trovare la via del canestro tanto che saranno soltanto cinque i punti messi a segno (12-5 al 10′). Nel secondo quarto la musica non cambia di molto: la gara procede sul punto a punto ma le padrone di casa difendono il vantaggio accumulato e vanno al risposo sul +7 (21-14). Nella ripresa, però, arriva puntuale la reazione gialloblu. Con Ulivieri e Banchelli sugli scudi la formazione castellana stringe le maglie difensive e allunga: 4-14 il parziale e sorpasso al 30′ (25-28). Tutto si decide nella frazione finale: ma nella volata, quando la freddezza e la concentrazione decidono i giochi, le gialloblu infilano i possessi decisivi e i due punti tornano a Castelfiorentino.

BASKET SAN VINCENZO – BASKET CASTELFIORENTINO 38-42

Parziali: 12-5, 9-9 (21-14), 4-14 (25-28), 13-14 (38-42)

Tabellino: Lucchesi 2, Ulivieri E. 14, Banchelli 11, Ulivieri A. 2, Cinali 9, Masi 2, Andries 2, Ferri, Fanelli, Ferradini, Bongini, Barbieri. All. Volterrani. Ass. Iserani.

Arbitro: Cecchini di Livorno.

Fonte: Abc Castelfiorentino

Tutte le notizie di Basket