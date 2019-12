Esplosione in un garage: muore un 33enne

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19:05 nel comune di Follonica, in Via Torricella, a seguito di un'esplosione all’interno di un garage le cui cause sono in corso di accertamento. Da quanto appreso ad esplodere sarebbe stato il serbatoio di una moto.

Un uomo di 33 anni è morto a seguito delle gravi ustioni riportate. Abitava a Follonica, ma lavorava a Piombino. L'uomo è stato assistito dal personale del 118 che ha tentato di rianimarlo, poi trasportato all'ospedale Cisanello di Pisa presso il Centro Grandi Ustioni con l'elisoccorso Pegaso, ma sarebbe morto durante il trasporto. Purtroppo non c'è stato niente da fare.

I vigili del fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza dell’area e successivamente la staticità dell’edificio che non risulta compromessa.

Da una prima ricostruzione l'uomo stava lavorando con la fiamma ossidrica nel garage, probabilmente è stata questa, per motivi ancora da chiarire, a innescare l'esplosione. Sul posto anche i carabinieri.

