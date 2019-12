Fuga di gas in via dello Sprone a Firenze: evacuato un ristorante e strada chiusa

I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Firenze, in Via dello Sprone, per una fuga di gas a livello stradale.

A seguito delle misurazioni strumentali effettuate è stato disposto a scopo precauzionale l'evacuazione di un ristorante. Sono attualmente in corso le operazioni di ricerca e di riparazione da parte di Toscana Energia. Il personale dei vigili del fuoco sono sul posto con 2 automezzi e 7 unità per garantire la sicurezza durante le fasi di ricerca e riparazione.

Sul posto Polizia Municipale per l’interruzione della circolazione.

