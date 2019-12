Il Gialloblu Castelfiorentino suona la quinta: battuta la Pallacanestro Liberi e Forti

Cinque acuti consecutivi. Sei risultati utili su otto partite giocate fino ad oggi.

Il Gialloblu Castelfiorentino prosegue inarrestabile la sua corsa nella parte alta della classifica espugnando anche il parquet della Pallacanestro Liberi e Forti: 56-72 il finale a Firenze, che chiude al meglio questa prima parte di stagione con i ragazzi di Luigi Vertaldi caduti soltanto per mano delle prime due della classe, e adesso attesi dal turno di sosta (torneranno in campo giovedì 12 dicembre a San Miniato).

Un’altra grande prestazione quella del giovane roster castellano che, pur privo di Oriolo, Cavini e Mancini, e con Castellacci non al top, ha saputo dar vita ad una prova davvero corale, tanto in difesa quanto in attacco, con le collaborazioni tra i lunghi che stanno migliorando di partita in partita. Su tutti prova sopra le righe per Talluri nel pitturato, ma ottimo l’apporto dell’intero collettivo, con ben cinque uomini in doppia cifra a dimostrazione di quanto si sia trattato di una vittoria di squadra.

Approccio subito positivo quello del Gialloblu che allunga già nel primo quarto (13-21 al 10′), vantaggio che poi riesce a gestire ed incrementare nelle frazioni successive. Nel secondo periodo, infatti, Caggiano e compagni sono bravi a difendere il vantaggio accumulato andando al riposo sul +9 (29-38), e poi amministrando con autorità nella ripresa: al 30′ il tabellone segna 42-50. Nell’ultimo quarto, di fronte ai tentativi fiorentini di riaprire i giochi, la riposta gialloblu è da manuale: break di 14-22, fuga e altra meritatissima vittoria.

PALLACANESTRO LIBERI E FORTI – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 56-72

Parziali: 13-21, 29-38 (16-17), 42-50 (13-12), 56-72 (14-22)

Tabellino: Caggiano 10, Buti 15, Sollazzi 1, Ciampolini, Pratelli, Cicilano 14, Meoni 1, Castellacci 5, Turini 14, Montagnani, Fabrizzi 1, Talluri 11. All. Vertaldi. Ass. Baragatti.

Arbitri: Barone di Ponsacco, Mori di Pistoia.

Fonte: Abc Castelfiorentino

