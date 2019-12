Gran Prix toscano di corsa campestre a San Rossore, i risultati dell'Atletica Fucecchio

Ieri sabato 30 novembre si è disputata la prima prova del gran Prix toscano di corsa campestre a San Rossore nel bellissimo ippodromo. Non potevano che non mancare i gli atleti dell’atletica Fuceccho partendo dai più piccoli con Diego Della Polla di 7 anni piazzandosi al sesto posto nella categoria eso.B , Dario Della Polla di 8 anni anche lui eso.B è arrivato per problemi fisici al 10 posto a Mariateresa Bianca Santangelo di 6 anni piazzandosi al primo posto nella categoria femminile eso C ,Leonardo Santangelo di 10 anni anche lui piazzandosi al sesto posto nella categoria esoA, Alessandro Santangelo di 11 anni anche lui e riuscito nella sua impresa essendo la sua prima gara nella categoria ragazzi a stravincere su degli avversari che non temevano su di lui lasciandogli un distacco di oltre cento metri al secondo corridore il più grande atleta della società Gabrio Tacchi lui invece di anni 13 e della categoria cadetti si è piazzato solamente al nono posto... Ad accompagnare questi piccoli campioni è stato il presidente Ivano Libraschi che con molta commozione ha incitato e complimentato i suoi atleti ...... FORZA ATLETICA FUCECCHO!

