Personale della sede centrale di Pisa è intervenuto intorno alle ore 8 in via dell’Irene, angolo via del Viadotto, a Pisa, per un incidente stradale. Giunti sul posto si trattava di un’autovettura ribaltata in un fossato pieno d’acqua ma all’interno della stessa non è stato trovato nessun occupante. L’auto è stata comunque recuperata con l’ausilio dell’autogrù. Non ho altre informazioni. Sul posto personale del 118, polizia e polizia locale.

