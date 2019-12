Sconfitta secca per 3 - 0 per la Montesport sul campo del VBC Calci nella settima giornata del campionato nazionale femminile B2 girone F. Le bianco blu hanno incontrato una squadra in salute che grazie a questa vittoria l'agganciano in classifica a 12 punti. Da sottolineare che le ragazze pisane hanno vinto tutte le partite disputate nel fortino di Calci ed anche questa sera hanno confermato la loro padronanza territoriale battendo in modo fin troppo agevole le ragazze di coach Pistolesi -

Piu' completa, solida e motivata la squadra del VBC Calci che ha surclassato le ragazze montespertolesi in attacco ed in ricezione mostrando buone doti individuali; d'altro lato la Montesport e' incappata in tanti errori in ricezione ed a muro, soffrendo anche nel bilancio dei contrattacchi sotto rete.

La Montesport si presenta in campo a Calci con il seguente sestetto: Galgani in cabina di regia, Anichini nel ruolo di libero, Mazzini e Mangini centrali, Dozi nel ruolo di opposto, Pistolesi e Bellini di banda,

Panchina cortissima a causa di diverse infortunate; a disposizione solo Viti, Vitro'(L2) e Collini.

Ancora fuori per infortunio capitan Calamai, Terlizzi, Bernini e Checchi.

Nel primo set sostanziale equilibrio tra le due squadre fino a meta' parziale (12-12);poi le padroni di casa si sono mostrate piu' aggressive sottorete e con un parziale di 5-0 (17-12) hanno controllato agevolmente il gioco aggiudicandosi il set con il punteggio di 25 a 14

Nel secondo set si aspettava la reazione della Montesport che purtroppo non c'e' stata; cambio di schieramento nella Montesport dove mister Pistolesi faceva entrare a turno Viti per Dozi, Collini per Mangini ed alternava i due liberi Anichini e Vitro' in ricezione e difesa. Sempre sotto nel punteggio (10-7; 16-10 ; 21-11), la Montesport ha sempre stentato ad entrare in partita ed dopo appena 22 minuti ha perso il secondo parziale nettamente con il punteggio di 25 a 14.

Piu' combattuto il terzo set dove la Montesport e' entrata in campo piu' concentrata e convinta delle proprie possibilita' . Le padroni di casa partono fortissime (5-1 e 9-3) ma le ragazze montespertolesi reagiscono e con grande orgoglio si avvicinano alle pisane (17-16) per poi agguantare il pareggio sul 21-21 e poi 23-23. A questo punto le solite amnesie della truppa bianco blu: un errore in battuta ed un attacco fuori misura portato dalla Montesport, fanno vincere meritatamente il 3° e conclusivo parziale alla VBC Calci con il punteggio di 25 a 23.

Una prestazione da cancellare al piu' presto per la Montesport che fuori casa mostra evidenti limiti caratteriali; lontano dal Palalessandro, le ragazze di coach Pistolesi nei momenti topici del match, si smarriscono commettendo errori inspiegabili non dando mai l'impressione di giocare da squadra.

Questi i commenti a fine gara del team manager Massimo Vitro' e dell'allenatore Giulia Pistolesi:

Massimo Vitro': "La sconfitta ci deve far riflettere; in casa riusciamo ad esprimere il nostro gioco riuscendo a mettere in difficolta' tutte le nostre avversarie; fuori casa ci manca la giusta cattiveria per dare continuita' ai risultati. Peccato perche' un risultato positivo ci avrebbe proiettato nelle primissime posizioni della classifica"

Giulia Pistolesi: " non voglio accampare scusanti; le nostre avversarie si sono dimostrate piu' squadra ed hanno vinto meritatamente. Dico solamente che le ultime partite ci hanno visto giocare ad handicap per la mancanza di alcune titolari e per questo risulta difficile far assimilare gli schemi alla squadra durante gli allenamenti; dovremo lavorare duramente gia' dai prossimi giorni per cercare di ricompattare la squadra e dare serenita' all'ambiente fornendo una prova di carattere gia' dalla prossima partita che ci vedra' giocare in casa, sabato 7 dicembre, contro il Tieffe San Damaso Modena"

Fonte: Montesport

