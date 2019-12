Sfondano con un tombino la porta: colpo da 4mila euro al bar Loris di Pontedera

Colpo al bar Loris in via Friuli, nella zona industriale di Gello a Pontedera. Tre persone, incappucciate, con accento dell'est, hanno utilizzato un tombino in ghisa contro il vetro della porta fino a romperla ed entrare all'interno, intorno alle ore 1.30 di ieri notte. A darne notizia è il quotidiano La Nazione.

L'allarme ha messo in allarme sul cellulare tramite un app anche i proprietari che, intervenuti immediatamente, non hanno però trovato i ladri, probabilmente fuggiti poco prima. Il bottino è di 4mila euro in tabacchi, a questo, però, vanno aggiunti gli ingenti danni alla porta. Il bar era già stato preso di mira dai ladri nel 2016, quando una Panda sfondò in retromarcia il vetro. Indagano i carabinieri.

Tutte le notizie di Pontedera