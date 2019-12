Si ferisce gravemente mentre tenta di compiere furto, ma dice di essere stato accoltellato

Ha chiamato il 118 dicendo di essere stato accoltellato in strada, ma la verità è che si era ferito gravemente coi vetri a una gamba mentre si infilava nella serranda di un garage. È accaduto in zona Oltrarno a Firenze, intorno alle 3 di notte. Il suo racconto non è stato creduto dagli agenti che, seguendo le tracce di sangue lasciate dal ferito, sono giunti al garage e hanno ricostruito l'accaduto. Gli agenti hanno trovato una pozza di sangue davanti alla rimessa risultata l'obiettivo di un tentato furto. L'uomo, un 37enne, è stato arrestato, con lui anche un 30enne ritenuto suo complice. Entrambi hanno precedenti per furto. All'ospedale San Giovanni di Dio a Torre Galli dove il 37enne è stato ricoverato sono stati necessari ben 60 punti di satura

Domani è previsto il processo in tribunale a Firenze con rito direttissimo.

