I social network tra opportunità e rischi: il dibattito organizzato dal Dramma Popolare

Dopo il successo di pubblico della conferenza sulla lingua italiana con particolare riferimento ai linguaggi dei giovani nel tempo del web, le due Associazioni promotrici dell'iniziativa, l'Arco di Castruccio di Montopoli in Val d'Arno e il Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo di San Miniato promuovono un nuovo incontro-dibattito sul tema " I social network tra opportunità e rischi ", con l'intento di favorire una riflessione sull'utilizzo di internet e di altri piattaforme che offrono ampie opportunità di conoscenza, ma al tempo stesso possono determinare occasioni di pericolo soprattutto per le giovani generazioni, ma anche gli adulti in genere. La conferenza si colloca nel più ampio quadro di un ciclo che, a partire dalla realtà della lingua italiana nella dinamicità del suo sviluppo, apra una discussione a tutto campo sul futuro , sul modo più corretto di avvalersi di strumenti capaci di abbattere barriere spaziali e temporali, ma oggettivamente rischiosi quando se ne faccia un utilizzo illimitato e poco critico. Relatori saranno, Giovedì 5 Dicembre 2019 alle ore 21,15 presso la Sala Consiliare del Comune di Montopoli in Val d'Arno, S.E. Andrea Migliavacca, Vescovo di San Miniato e Mons.Andrea Cristiani fondatore del Movimento Shalom, due personalità di spicco del nostro territorio e della Diocesi di San Miniato, ma in particolare capaci di avvicinare i giovani e di aprire con loro un dialogo estremamente costruttivo. A moderare la serata la Professoressa Maria Grazia Messerini, Presidente dell'Universita' del Tempo Libero di San Miniato. Si consolida così la rete di collaborazioni tra Associazioni Culturali, Istituzioni civili e religiose, da considerare una via privilegiata perché si possano affrontare a più voci tematiche di urgente attualità, condividendo energie intellettuali e morali.

Tutte le notizie di San Miniati